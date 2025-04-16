بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

المخادمة حكما لقمة الوحدات والحسين إربد بدوري المحترفين

دقيقة واحدة ago
المخادمة حكما لقمة الوحدات والحسين إربد بدوري المحترفين

وطنا اليوم:سمت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم أدهم مخادمة، لإدارة قمة الأسبوع العشرين من دوري المحترفين التي تجمع فريقي الوحدات والحسين إربد يوم الجمعة المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.
وأعلنت دائرة الحكام عن أسماء طاقم تحكيم المباراة الذي يضم إلى جانب المخادمة كل من الحكام المساعدين محمد الخلف، حمزة سعادة، ومحمود السوالمة رابعاً.
كما أعلنت دائرة الحكام أيضا عن أسماء بقية مباريات الجولة العشرين التي تنطلق يوم غد وتختتم السبت المقبل على النحو التالي: مباراة شباب الأردن وشباب العقبة، أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، محمد محرم، ومحمد أسامة رابعاً، ومباراة الفيصلي والرمثا، مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين أحمد الرويلي، عمرو عجاج، وعمر المعاني رابعاً، ومباراة مغير السرحان ومعان، محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، أحمد الحتو، ومعاذ عبدالسلام رابعاً، ومباراة السلط والصريح، محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، حمزة أبو عبيد، وأسامة حسن رابعاً، ومباراة الأهلي والجزيرة، محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، صابرين العبادي، ومحمد بني هاني رابعاً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:10

اجتماع لإطلاق دراسات جدوى مشروع تقليل الفاقد المائي في عمّان

16:06

الفوسفات تتزين بالعلم الأردني احتفاء باليوم الوطني للعلم

15:47

السيوف يكتب :راية الأردن… ومجد الدولة في وجه العاصفة

15:44

عبث الإخوان المسلمين في الأردن: بين استغلال فلسطين وخدمة أجندات إقليمية مشبوهة

15:35

القبض على سالم داغستاني المتهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا

15:30

بيان صادر عن عشيرة السيوف مادبا

15:15

جامعة البترا تنظم وقفة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

15:09

نادي الأرينا يحتفل بيوم العلم الأردني

15:06

عمان الأهلية تجدد التأييد والولاء لجلالة الملك وتستنكر محاولات العبث بأمن الوطن

15:05

عمان الأهلية تهنىء بيوم العلم الاردني

15:03

كلية العمارة والتصميم في فيلادلفيا تجسّد مفهوم التجربة التعليمية التطبيقية في مساق التصميم الداخلي

15:00

العراق يؤكد تضامنه مع الأردن

وفيات
وفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025