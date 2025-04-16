المخادمة حكما لقمة الوحدات والحسين إربد بدوري المحترفين

وطنا اليوم:سمت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم أدهم مخادمة، لإدارة قمة الأسبوع العشرين من دوري المحترفين التي تجمع فريقي الوحدات والحسين إربد يوم الجمعة المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وأعلنت دائرة الحكام عن أسماء طاقم تحكيم المباراة الذي يضم إلى جانب المخادمة كل من الحكام المساعدين محمد الخلف، حمزة سعادة، ومحمود السوالمة رابعاً.

كما أعلنت دائرة الحكام أيضا عن أسماء بقية مباريات الجولة العشرين التي تنطلق يوم غد وتختتم السبت المقبل على النحو التالي: مباراة شباب الأردن وشباب العقبة، أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، محمد محرم، ومحمد أسامة رابعاً، ومباراة الفيصلي والرمثا، مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين أحمد الرويلي، عمرو عجاج، وعمر المعاني رابعاً، ومباراة مغير السرحان ومعان، محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، أحمد الحتو، ومعاذ عبدالسلام رابعاً، ومباراة السلط والصريح، محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، حمزة أبو عبيد، وأسامة حسن رابعاً، ومباراة الأهلي والجزيرة، محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، صابرين العبادي، ومحمد بني هاني رابعاً.