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عشيرة أبو الحاج تدين ألأفعال الإجرامية للخلايا الإرهابية

15 أبريل 2025
عشيرة أبو الحاج تدين ألأفعال الإجرامية للخلايا الإرهابية

وطنا اليوم:تابعنا ببالغ القلق ما تم تداوله من معلومات حول ضبط خلايا إرهابية كانت تخطط للمساس بأمن الوطن واستقراره، في محاولة يائسة لتهديد سلامة المواطنين والنيل من وحدة الأردن وأمنه الوطني. وإذ نعبر عن إدانتنا الشديدة لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى، فإننا نؤكد دعمنا الكامل للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية وجهاز المخابرات العامة ، التي أثبتت كفاءتها وجاهزيتها في حماية الوطن والتصدي لأي تهديد مهما كان مصدره. إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وشعبه الواعي، سيبقى عصياً على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمنه وسيادته. ونشدد على أن وحدتنا الوطنية هي السد المنيع في وجه كل المخططات الظلامية التي لا تمت بصلة لقيمنا ولا لمجتمعنا المتماسك. حفظ الله الأردن آمناً مستقراً، وحمى أبناءه من كل سوء.
عنهم الشيخ أيوب أبو الحاج والدكتور عطا أبو الحاج


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