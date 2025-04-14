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معلم يضرب طالبا بكرسي ويكسر وجهه .. والتربية تحقق

14 أبريل 2025
معلم يضرب طالبا بكرسي ويكسر وجهه .. والتربية تحقق

وطنا اليوم:باشرت مديرية تربية محافظة عجلون تحقيقا رسميا في حادثة اعتداء معلم على أحد الطلبة، وضربه باستخدام “كرسي”، ما أسفر عن إصابته بكسر في الوجه والأنف.
ونُقل الطالب الذي يدرس في الصف الثامن، إلى مستشفى الإيمان الحكومي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تبين انه يعاني من كسر في عضلة العين والأنف ونزيف، وبات بحاجة لعملية في شبكية العين لمعالجة النزيف والتمزق.
بدورها اوقفت الجهات المختصة المعلم أسبوعا على ذمة التحقيق ، بعد شكوى رسمية من عائلة الطالب.
ووجّه وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، لمدير التربية والتعليم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل حادثة اعتداء على طالب في محافظة عجلون، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.
وتابع محافظة باهتمام كبير، حادثة الاعتداء على أحد طلبة مدرسة الملك طلال الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة عجلون، والذي يرقد على سرير الشفاء في أحد المستشفيات إثر تعرضه للاعتداء من قبل أحد المعلمين في المدرسة، وأوعز لمدير التربية بزيارة الطالب والاطمئنان على صحته وسلامته.
وأكدت الوزارة رفضها للعنف بجميع أشكاله ضد الطلبة، مؤكدة ضرورة استخدام الأساليب التربوية الإرشادية والتوجيهية والتعليمية في التعامل مع الطلبة.
كما أكدت حرصها على تفعيل دور المرشدين التربويين في معالجة السلوكات الخاطئة عند الطلبة بدون اللجوء للعنف مهما كانت الأسباب، وعدم تهاونها مع أي اعتداء على الطلبة وبأي شكل من الأشكال، فيما باشرت لجنة التحقيق عملها.


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