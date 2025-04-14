الأمير فيصل: المساواة بين الجنسين في الرياضة ضرورة لتقدم المجتمعات

وطنا اليوم:أكد سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في الرياضة ضرورة أساسية لتقدم المجتمعات.

وشدد سموه خلال كلمة له في افتتاح ندوة لجنة المساواة بين الجنسين الثانية التابعة للمجلس الأولمبي الآسيوي، والتي أقيمت في بروناي دار السلام، على ضرورة تبني مقاربات مرنة تتناسب مع التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الواسع في القارة، داعياً إلى تكثيف الجهود لتذليل العقبات وتغيير الصور النمطية وضمان تمكين المرأة على جميع المستويات، من القواعد الشعبية وحتى القيادة التنفيذية.

وقال سموه “لا يمكننا السماح للتحديات أن تتحول إلى أعذار. لا تملك القارة الآسيوية القدرة على سد الفجوة فقط، بل أن تقود الجهود العالمية نحو التغيير باعتبارها أكبر قارات العالم”، مؤكدا أهمية تبني سياسات فعلية لضمان التوازن والمشاركة العادلة للمرأة في مختلف مستويات العمل الرياضي.

وأشار سموه إلى أن رؤيته منذ انخراطه في الحركة الأولمبية، سواء الأردنية أو الدولية، قائمة على توظيف الرياضة كأداة فاعلة من أجل الوحدة والسلام والتغيير الاجتماعي الإيجابي، مؤكداً أن المساواة بين الجنسين تقع في صميم هذه الرؤية.

وتطرّق سموه إلى قضية سلامة الرياضيين وربطها الوثيق بالمساواة، إذ شدد على أهمية بناء بيئات آمنة خالية من التحرش والإساءة، وأن حماية الرياضيين يجب أن تكون أولوية لا تقبل التأجيل، مؤكدا إيمانه العميق بأن تبني المساواة بين الجنسين وضمان بيئة رياضية آمنة من شأنه أن يعزز من متانة الحركة الأولمبية ويجعلها أكثر شمولاً وجاذبية وارتباطاً بتطلعات الأجيال القادمة.

وختم سمو الأمير فيصل كلمته بالتأكيد على أن نجاح جهود المساواة في الرياضة لا يمكن أن يتحقق دون التزام حقيقي بالنزاهة، مشيراً إلى أن قيم الحركة الأولمبية تقوم على التنوع والوحدة، داعياً جميع المشاركين إلى إدماج المساواة بين الجنسين في صلب استراتيجيات وأعمال اللجان الأولمبية الوطنية.

وشارك سموه في فعاليات اليوم الأول من الندوة والتي تضمنت ورش عمل عن أهمية المساواة في الرياضة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والفرص المتعلقة بالرياضة في القارة الآسيوية وسُبل حلها.