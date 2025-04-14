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ملعب السلطان قابوس يستضيف مباراة النشامى وعُمان 5 حزيران المقبل

14 أبريل 2025
ملعب السلطان قابوس يستضيف مباراة النشامى وعُمان 5 حزيران المقبل

وطنا  اليوم:أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين رسميا، عن موعد وملعب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني التي تقام يوم 5 حزيران المقبل ضمن الجولة التاسعة من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
وقال الاتحاد الآسيوي، إن المباراة ستقام عند الساعة الثامنة “بتوقيت مسقط” مساء يوم الخميس 5 حزيران المقبل، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بالعاصمة العمانية مسقط.
وتعتبر المباراة مهمة للمنتخبين الوطني والعماني في طريق البحث عن إحدى بطاقتي التأهل المباشر للمونديال، حيث يحتل منتخب كوريا الجنوبية صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة يليه المنتخب الوطني 13 نقطة ثم العراق 12 وبعدها سلطنة عُمان 10 وفلسطين 6 والكويت 5.


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