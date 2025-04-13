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جودو الأمن العام تواصل تميزها وتحصد مراكز متقدمة في البطولة العربية

منذ دقيقة واحدة
جودو الأمن العام تواصل تميزها وتحصد مراكز متقدمة في البطولة العربية

وطنا اليوم:حصد نشامى فريق الأمن العام للجودو مراكز متقدمة ضمن مشاركتهم فى البطولة العربية، والتي أقيمت منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وقدم لاعبو الأمن العام المشاركون في البطولة مستويات مميزة مكنتهم من إحراز (10) ميداليات ملونة (ذهبية وفضيتان و7برونزيات)، وسط مشاركة أكثر من (450) لاعبا ولاعبة، يمثلون (17) دولة وهي “الجزائر، البحرين، مصر، العراق، لبنان، الكويت، قطر، المغرب، عُمان، فلسطين، السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، ليبيا، جيبوتي، بالإضافة إلى الأردن” .

وجاءت النتائج الفنية لفريق الأمن العام على النحو الآتي:

1- ذهبية وزن فوق (100)كغم عن طريق اللاعب “حسين عيال سلمان” .

2- فضية وزن تحت (100)كغم عن طريق اللاعب “معن الشرمان” .

3- فضية فئة الفرق سيدات.

4- برونزية وزن تحت (60)كغم عن طريق اللاعب “راشد نواف”.

5- برونزية وزن تحت (73)كغم عن طريق اللاعب “عبدالله إبراهيم”.

6- برونزية وزن تحت (81)كغم عن طريق اللاعب “ناجي مشعل”.

7- برونزية وزن (90)كغم عن طريق اللاعب “صهيب تيسير”.

8- برونزية وزن فوق (78)كغم عن طريق اللاعبة “عزيزة جمال”.

9- برونزية فئة الفرق رجال.

10- برونزية فئة الفردي رجال.

ومن الجدير بالذكر أن فريق الأمن العام أشرف عليه الملازم أول “ليث أبو دواس”، وتم تدريبه من قبل المدربين “الملازم ثان بكر الزيدانين، الوكيل محمد خلف”.


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