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فوز شباب الأردن على مغير السرحان بدوري المحترفين

منذ دقيقة واحدة
فوز شباب الأردن على مغير السرحان بدوري المحترفين

وطنا اليوم:فاز فريق شباب الأردن على نظيره مغير السرحان بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، بافتتاح منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف شباب الأردن كلا من صلاح الدين فراش، خالد عصام، مالك علان، أيهم هشام، وورد البري ، فيما سجل هدف مغير السرحان الوحيد أحمد المزاودة.
وبقي شباب الأردن في المركز السابع رافعًا رصيده إلى 22 نقطة، فيما واصل مغير السرحان احتلال المركز الثاني عشر والأخير برصيد 10 نقاط.


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