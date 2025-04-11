ملعب بمواصفات عالمية في مدينة الأمير محمد للشباب

وطنا اليوم:تفقد مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية في وزارة الشباب، الدكتور إبراهيم الشخانبة، مساء أمس، مرافق مدينة الأمير محمد للشباب في محافظة الزرقاء.

واطلع الشخانبة خلال الجولة التي رافقه فيها مدير المدينة معاذ محمود أبو قدورة، على جاهزية المرافق والخدمات المقدمة للاتحادات والأندية الرياضية ولزوار المدينة، مؤكداً أهمية استدامة جودة الخدمات واستعدادها الدائم لاستقبال الفعاليات والأنشطة.

وشملت الجولة متابعة خطط إعادة تأهيل الملعب الخماسي القائم، إلى جانب استعراض تفصيلي لمشروع إنشاء ملعب جديد بمواصفات عالمية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الرياضي ويوفر بيئة تدريبية مثالية.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بالمدن الشبابية وتحويلها إلى مراكز رياضية متميزة وفاعلة في المجتمع.