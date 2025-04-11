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وفاة مسؤول في شركة سيمنز للتكنولوجيا وأسرته بحادث تحطم مروحية في نيويورك

منذ 40 ثانية
وفاة مسؤول في شركة سيمنز للتكنولوجيا وأسرته بحادث تحطم مروحية في نيويورك

وطنا اليوم:لقي أوغستين إسكوبار، المسؤول التنفيذي في شركة سيمنز للتكنولوجيا، وزوجته ميرسي كامبروبي مونتال وأطفالهما الثلاثة مصرعهم في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك، فجر الجمعة، وفقًا لتقارير إعلامية.
وأكدت شبكة ABC News، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المروحية كانت تقل إسكوبار وأفراد أسرته المكونة من ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و5 و11 عامًا، إلى جانب الطيار البالغ من العمر 36 عامًا، وجميعهم لقوا حتفهم في الحادث.
من جهته، قال رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، إن المروحية كانت تقل ستة أشخاص، وقد تم تأكيد وفاتهم جميعًا، فيما أطلقت فرق الطوارئ عمليات بحث مكثفة في موقع التحطم.
ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، فإن الطائرة المنكوبة من طراز بيل 206 وقد غرقت بعد تحطمها في النهر، فيما لم يُحدد بشكل رسمي عدد الركاب الذين كانوا على متنها عند وقوع الحادث.
وأشارت شبكة CBS News إلى أن المروحية حلّقت فوق إحدى الجزر ثم اقتربت من تمثال الحرية قبل أن تسقط في المياه، كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الرحلة كانت الثالثة التي تنفذها الطائرة خلال اليوم.
وبينما تواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ، أكدت شرطة نيويورك أن قواربها تشارك في الجهود المستمرة لتحديد جميع تفاصيل الحادث، فيما تقود إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات التحطم.


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