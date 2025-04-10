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توقيف فتاة بتهمة الإساءة لرجال الأمن خلال مسيرة الرابية

10 أبريل 2025
توقيف فتاة بتهمة الإساءة لرجال الأمن خلال مسيرة الرابية

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام عمان، اليوم الخميس، فتاة شاركت في مسيرة الرابية لمدة أسبوع واحد قابل للتجديد، وذلك بعد تعرضها بالإساءة والشتم لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي.
وأسند المدعي العام للفتاة عدة تهم، أبرزها القيام بأفعال من شأنها إثارة الفتنة والنعرات، استنادًا إلى أحكام المادة 150 من قانون العقوبات.
وكانت الفتاة الموقوفة قد وجهت شتائم وإساءات لرجال الأمن العام في محيط مسجد الكالوتي بالرابية بالعاصمة عمان مساء الثلاثاء، حيث تم تداول مقطع فيديو لها على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار استهجان واستنكار الأردنيين.


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