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برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس ويُشعل صراع الليجا مع الريال

منذ 32 ثانية
برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس ويُشعل صراع الليجا مع الريال

وطنا اليوم:رغم السيطرة الواضحة لبرشلونة في الشوط الثاني، وخاصة في الدقائق الأخيرة التي شهدت ضغطًا رهيبًا قاده لامين جمال ورافينيا، فإن دفاع بيتيس صمد حتى النهاية ونجح في اقتناص نقطة ثمينة.
سقط برشلونة في فخ التعادل أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-1 في مواجهة مثيرة أقيمت ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، ليُشعل الصراع على صدارة الليجا مجددًا.
افتتح غافي التسجيل مبكرًا للبلوغرانا في الدقيقة السابعة بعد عرضية مثالية من فيران توريس، لكن بيتيس رد سريعًا في الدقيقة 17 عبر رأسية قوية من ناتان باغتت الحارس تشيزني.
ورغم السيطرة الواضحة لبرشلونة في الشوط الثاني، وخاصة في الدقائق الأخيرة التي شهدت ضغطًا رهيبًا قاده لامين جمال ورافينيا، فإن دفاع بيتيس صمد حتى النهاية ونجح في اقتناص نقطة ثمينة.
بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط فقط عن ريال مدريد الذي يملك 63 نقطة، ليُبقي الصراع مفتوحًا على اللقب قبل 8 جولات من النهاية.


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