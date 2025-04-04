تعادل الوحدات وشباب الأردن بدوري المحترفين لكرة القدم

وطنا اليوم:تعادل فريقا الوحدات وشباب الأردن بنتيجة 1-1، في المباراة التي جرت يوم الجمعة على ملعب الملك عبد الله الثاني في القويسمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وتقدم شباب الأردن عن طريق اللاعب مالك علان عند الدقيقة 63، قبل أن يعدل الوحدات النتيجة عبر مهند سمرين عند الدقيقة 74.

وبقي الوحدات في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فيما يحتل شباب الأردن المركز السابع برصيد 19 نقطة.