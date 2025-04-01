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التعمري يطمئن بشأن إصابته ويكشف فترة علاجه

منذ 8 ثواني
التعمري يطمئن بشأن إصابته ويكشف فترة علاجه

وطنا اليوم:قال لاعب منتخب النشامى موسى التعمري، الاثنين، إن مستوى المنتخب يتصاعد، و”منذ سنوات لم نرَ المنتخب بهذه المعنوية”.
وأضاف التعمري، أن لاعبي منتخب النشامى يدركون أن الفريق الحالي يجب أن يكون في كأس العالم.
وتحدث عن علاقات جيدة بين لاعبي المنتخب، ولا يوجد ما يعكّر صفو العلاقات، مؤكدا أنه لا يوجد لاعب في المنتخب يدّخر جهدا لإسعاد الجماهير.
وعن إصابة التعمري خلال مباراة المنتخب مع فلسطين، أوضح أنه يواصل مرحلة العلاج من الإصابة في فرنسا، ومن المتوقع أن تستمر لأسبوعين.
وسيلتقي المنتخب الوطني في الجولتين التاسعة والعاشرة مع المنتخبين العُماني في مسقط والعراقي في عمان خلال يومي 5 و10 حزيران المقبل.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الأفرقة أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.


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