الزمالك يرفض قرار رابطة الأندية.. ويهدد بتصعيد الأزمة دوليا

وطنا اليوم:أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه تعديل العقوبات التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بشأن مباراة القمة التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري ورفض الأهلي خوضها بسبب عدم استقدام حكام أجانب.

وقال الزمالك في بيان رسمي عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “يؤكد مجلس الإدارة رفضه القاطع لأي محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات التي سبق وأعلنت عنها رابطة الأندية المصرية المحترفة بخصوص الأحداث التي صاحبت مباراة القمة رقم 130”.

وأضاف البيان “كانت قرارات الرابطة هي ‎اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزا بنتيجة 3-0 وذلك وفقا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، وخصم 3 نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعٌتبر فيها مهزوما (النقاط الخاصة بمباراة الزمالك) إضافة إلى تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة”.

وأوضح الزمالك: “بعد ذلك تقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرارات رابطة الأندية التي اتخذت في هذا الشأن”.

وشدد: “يتمسك نادي الزمالك بحقه وحق جماهيره في تطبيق اللوائح المنظمة لمسابقة الدوري وعدم التراجع عنها مهما حدث، ومن غير المقبول الوصول إلى هذا المستوى من إدارة المسابقة وبطريقة يتأكد معها أن مسابقة الدوري فقدت أبسط قواعد التعامل الاحترافي”.

وقال الزمالك أيضا: “أمام هذا المشهد الفوضوي والعبثي يعلن مجلس إدارة الزمالك أنه لن يقبل ضياع حقوق النادي بأي شكل من الأشكال وسيصعد الأمر إلى أبعد نقطة ممكنة مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر دون التنازل عن حق النادي”.

وأختتم “كما تعودنا في التعامل بمنتهى الشفافية مع جماهيرنا العظيمة في كل مكان، فإن مجلس الإدارة لن يقف عاجزا عن حماية حقوق النادي وجماهيره وتحديدا بشأن عقوبات مباراة القمة الأخيرة، وسيتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوق النادي مهما كان الثمن”.