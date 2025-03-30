ارتفاع واضح على درجات الحرارة في أول أيام العيد

وطنا اليوم:يُتوقع بمشيئة الله ان يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة يوم الاثنين اول ايام عيد الفطر لتصبح ادفا من معدلاتها بحوالي 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيا دافئاً يميل للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر في مُختلف مناطق المملكة، بينما يكون حاراً نسبيا في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية في بعض المناطق.

وتتجاوز درجات الحرارة العُظمى مُنتصف العشرينيات مئوية في المدن الرئيسية بمافيها العاصمة عمان، بينما تكون ببداية الثلاثينيات في الأغوار والبحر الميت في مدينة العقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة في بعض المناطق الجنوبية.

طقس لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً في مختلف المناطق

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في ساعات الليل ليل الاثنين/الثلاثاء، ويكون الطقس لطيفاً في ساعات الليل الأولى ويكون الطقس مناسبا للجلسات الخارجية، إلا أنه سيميل للبرودة فوق بعض المناطق في أوقات مُتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، قد تنشط في بعض المناطق الغربية مع ساعات الفجر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف مناطق المملكة يوم الاثنين حسب تطبيق طقس العرب:

إربد

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 25°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 17°C

جرش

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 25°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 17°C

عجلون

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 25°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 17°C

السلط

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 24°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 17°C

غرب عمان

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 23°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 17°C

شرق عمان

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 25°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 16°C

مادبا

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 24°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 17°C

الكرك

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 24°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 16°C

الطفيلة

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 24°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 16°C

معان

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 24°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 14°C

العقبة

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 30°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 20°C

الزرقا

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 26°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 16°C

المفرق

درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين: 25°C

درجات الحرارة الصغرى ليوم الاثنين: 16°C