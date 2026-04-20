طاقة الأعيان تقر مشروع قانون اتفاقية أبو خشيبة

ساعتين ago
وطنا اليوم:أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الاثنين، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
وتحدث العين الحياري بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير دولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، عن أهمية الاتفاقية في تعزيز استثمار الثروات الطبيعية في المملكة، خاصة النحاس والمعادن المصاحبة في أبو خشيبة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التشاركية وفق أفضل الممارسات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، التزاما بأحكام المادة (117) من الدستور الأردني وتنفيذا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (9) من قانون المصادر الطبيعية.


24 ساعة
16:54

حياة الفهد تتعرض لانتكاسة صحية حادة جديدة

16:52

توقيع اتفاقيات “التعلم في بيئة العمل” (WBL) في العقبة

16:44

دهس رجل أمن ومهندس خلال عملهما على طريق عمّان التنموي

16:40

الملك والرئيس الفنلندي يتابعان تمرينا تعبويا لتدريب العمليات الخاصة

16:37

تجارة عمّان تبحث مع السفيرة التشيكية تعزيز التبادل التجاري وبناء شراكات نوعية

16:11

زيارة علمية لطلبة الصيدلة في فيلادلفيا إلى الحديقة النباتية الملكية

16:08

الملكية الأردنية تحقق ربحًا صافيا 21.5 مليون دينار لعام 2025

16:03

البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل نصية وايميلات مزيفة تحمل شعار الشركة

15:55

قطر تعلن عودة تشغيل شركات الطيران الأجنبية تدريجيا

15:45

عودة مفاجئة لبرد الشتاء في عز الربيع

15:39

إغلاق تقاطع طريق البترول – إربد لمدة شهر لأعمال توسعة وتأهيل

15:33

الفوسفات: 10.1 مليار دولار القيمة السوقية للشركة مع نهاية العام 2025

وفيات
شقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026