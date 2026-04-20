طاقة الأعيان تقر مشروع قانون اتفاقية أبو خشيبة

وطنا اليوم:أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الاثنين، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وتحدث العين الحياري بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير دولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، عن أهمية الاتفاقية في تعزيز استثمار الثروات الطبيعية في المملكة، خاصة النحاس والمعادن المصاحبة في أبو خشيبة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التشاركية وفق أفضل الممارسات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، التزاما بأحكام المادة (117) من الدستور الأردني وتنفيذا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (9) من قانون المصادر الطبيعية.