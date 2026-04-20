بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ساعتين ago
الملك يؤكد ضرورة أن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان لإنهاء العدوان الإسرائيلي

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، اليوم الاثنين، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وشدد جلالته على أهمية أن يقود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب، وأن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتمكين لبنان من الحفاظ على أمنه وسيادته.
وتناول الاتصال أهمية الدعم الإغاثي الذي يقدمه الأردن إلى لبنان، ودوره في التنسيق مع الدول الأوروبية لتسهيل دخول مساعداتها إلى لبنان.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية منع أية محاولات إسرائيلية لاستغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.
وبحث الاتصال سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
وفيات
شقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026