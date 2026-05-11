إسبانيا: إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا إلى بلادهم

36 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلنت السلطات الإسبانية، عن إجلاء أخر ركاب على سفينة الرحلات ⁠البحرية، ⁠التي ‌تفشي فيها فيروس “هانتا”، وذلك عبر ميناء في جزيرة “تينيريفي” بجزر الكناري الإسبانية، لينقلون جوا إلى بلادهم.
وذكرت مونيكا غارسيا وزيرة الصحة الإسبانية، في تصريح، إن آخر رحلتين لإجلاء ركاب السفينة، والمتوقفة قرب “تينيريفي”، ستنطلقان بعد ظهر اليوم الاثنين، مضيفة أنه ​تسنى إجلاء 94 راكبا ​حتى ⁠الآن.
وأضافت أن رحلات الإجلاء ستستمر في الساعات المقبلة، متجهة إلى هولندا، وكندا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، والولايات المتحدة، وأستراليا.
وكانت منظمة الصحة العالمية سجلت ست إصابات مؤكدة بفيروس “هانتا” من بين ثماني حالات مشتبه بها، بما في ذلك ثلاث وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج.


