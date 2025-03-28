اتحاد كرة القدم يدين فبركة الفيديو المسيء بين جماهير الأردن والعراق

اتحاد كرة القدم يرفض محاولات زرع الكراهية بين الجماهير ويدعو للروح الرياضية

اتحاد كرة القدم: الفيديو المفبرك لا يعكس القيم الأردنية والعلاقات التاريخية مع العراق

اتحاد كرة القدم يثني على جهود الإعلاميين في التصدي لمحاولة إثارة الفتنة بين الجماهير

اتحاد كرة القدم الأردني يشيد بالعلاقات التاريخية مع العراق ويحذر من محاولات الاستفزاز

اتحاد كرة القدم يطالب الجماهير بعدم الانجرار وراء الفتن المضللة بين الجماهير الرياضية

اتحاد كرة القدم: الروابط بين الأردن والعراق أكبر من محاولات الفتن الإعلامية

⁠اتحاد كرة القدم يرفض الفتنة بين الجماهير ويؤكد دعم الروح الرياضية في تصفيات كأس العالم

اتحاد كرة القدم يدعو للتوحد ويشدد على أهمية العلاقات العربية في تصفيات كأس العالم 2026

وطنا اليوم:قال الاتحاد الأردني لكرة القدم، مساء الخميس، إنه تابع “بكل أسف ما تم تداوله من قبل بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وعدد من الصفحات من نشر لفيديو يوحي بهتافات مسيئة تثير الكراهية بين الشعبين الأردني والعراقي، على ستاد عمّان الدولي، وما تبع ذلك من تعليقات تسيء للشعبين على المستوى الوطني والشعبي والرياضي”.

وأعرب الاتحاد، في بيان، بعد التحقق من الفيديو المذكور وبيان فبركته، عن استيائه من محاولات بعض الفئات المضللة إثارة “النعرات والتعصب والكراهية” بين الجماهير الرياضية.

وأوعز الاتحاد لكل جماهير الكرة الأردنية بعدم الانجرار وراء مثل هذه المحاولات والتعليقات المسيئة على أي من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي لا تمثل أخلاق الأردنيين.

وأكد رفضه المطلق واستنكاره لمثل هذه المحاولات، مشيداً بالوقت ذاته بدور بعض الإعلاميين الرياضيين في الأردن والعراق، والذين تنبهوا لفبركة الفيديو المذكور وأوضحوا مخاطر مثل هذه المحاولات لمتابعيهم عبر وسائل إعلامية متعددة.

وتابع أن “الروابط التاريخية المشتركة التي تجمع بين الشعبين الأردني والعراقي أكبر وأعمق من أن تخدشها فئة مضللة من الجماهير لا تمثل القيم الرياضية في ملاعب كرة القدم، ونستذكر هنا ما قام به صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، من جهود كبيرة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، من خلال خوض أولى المباريات الدولية على ملعب جذع النخلة في البصرة والتي جمعت منتخبنا الوطني مع أسود الرافدين عام 2017، وما هذه الجهود والمواقف إلا استلهاما للموقف الأردني الرسمي والوطني تجاه العراق، وطنا، وحكومة، وشعبا”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي ندعم فيه منتخبنا الوطني في مشواره بالمنافسة على بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم وبكل ما أوتينا من إمكانات، نؤكد على أهمية الالتزام بالروح الرياضية وعلى عمق العلاقات العربية المشتركة وأمنياتنا بالتوفيق للمنتخبات العربية الأخرى كافة في مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026”.