منتخب السيدات في المجموعة الأولى بتصفيات كأس آسيا

وطنا اليوم:استقر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم في المجموعة الأولى بتصفيات كأس آسيا (أستراليا 2026)، إلى جانب منتخبات إيران، لبنان، سنغافورة وبوتان.

وتوزعت بقية المنتخبات على 8 مجموعات، بحيث احتوت المجموعة الثانية أيضا عبى 5 منتخبات، فيما ضمت المجموعات الأخرى 4 فرق.

وستقام منافسات التصفيات بالنسبة لمجموعة المنتخب الوطني في عمان خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، على أن يتأهل فريق واحد فقط من كل مجموعة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في أستراليا خلال شهر آذار (مارس) من العام المقبل.