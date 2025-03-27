انغوت للوساطة المالية وUWallet تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز الوعي المالي

وطنا اليوم – انطلاقًا من التزامهما بتقديم المعرفة اللازمة لاتخاذ قراراتٍ ماليةٍ مدروسة، أعلنت انغوت للوساطة المالية ذ.م.م ومحفظة UWallet عن إبرام شراكةٍ استراتيجيةٍ تهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى الناس عن طريق مبادراتٍ توعويةٍ وموادٍ تعليمية.

وتسعى هذه الشراكة إلى رفع المستوى الوعي المالي من خلال مجموعة من المبادرات، بما في ذلك حملات التوعية وورش عمل تعليمية ومحتوى رقمي متخصص، حيث سيتم تغطية مواضيع أساسية مثل إدارة الأموال واستراتيجيات الاستثمار والحماية من المخاطر المالية.

وفي ظل المشهد المالي المتغير، أصبح الوعي المالي ضرورةً ملحةً لتعزيز الاستقلالية المالية وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية ذكية. ومن هذا المنطلق، تؤكّد انغوت وUWallet على التزامهما بتوفير محتوى تعليمي عملي وسهل لمساعدة الأفراد في بناء عادات مالية سليمة.

وعن هذه الشراكة، قال المدير التنفيذي لانغوت علي شبيب: “نحن نؤمن بأن الثقافة المالية هي مفتاح النجاح في عالم الاستثمار، حيث تعزز هذه الشراكة جهودنا في نشر المعرفة وتمكين الأفراد من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في الأسواق”.

ومن جانبه، عبّر الدكتور علاء نشيوات المدير التنفيذي لمحفظة UWallet عن أهمية هذه الشراكة قائلًا: “في ظل التطور السريع للخدمات المالية الرقمية، أصبح الوعي المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونحن نسعى إلى تزويد الأفراد بالمهارات والمعرفة التي تساعدهم في إدارة مدفوعاتهم واتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة في حياتهم اليومية. كما نؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية مثل هذه تساهم في تعزيز قدرات الأفراد وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المالية المتاحة، مما يساعد في بناء مجتمع مالي أكثر وعيًا ونجاحًا”.

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في نشر الوعي المالي بين الأفراد والمجتمعات المختلفة، وتتطلع انغوت وUWallet إلى تعزيز هذا التعاون ودفع عجلة التغيير في العالم المالي.