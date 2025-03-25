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الأمير فيصل يفتتح بطولة آسيا للمصارعة للكبار

25 مارس 2025
الأمير فيصل يفتتح بطولة آسيا للمصارعة للكبار

وطنا اليوم:افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة آسيا للكبار والتي يستضيفها الأردن في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب حتى 30 آذار الحالي.
وتشهد بطولة آسيا للكبار – التي تُقام للمرة الأولى في الأردن – مشاركة أكثر من 370 لاعبةٍ ولاعب من 39 دولة حيث تعتبر هذه البطولة الأهم على مستوى المصارعة الآسيوية وإحدى أقوى البطولات في العالم.
وكان الاتحاد الأردني للمصارعة قد أنهى كافة التحضيرات لاستضافة هذه النسخة من البطولة إلى جانب استصافته انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمصارعة والتي جرت يوم أمس وأسفرت عن فوز م. محمد العواملة، رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، بانتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي.


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