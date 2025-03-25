ولي العهد يعيد نشر احتفالية النشامى ويعلق: الحمدلله رب العالمين

وطنا اليوم:أعاد ولي العهد، الأمير حسين بن عبدالله، نشر احتفالية منتخب النشامى بهدف التعادل مع المنتخب الكوري عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، معلقًا: “الحمدلله رب العالمين”.

جاء ذلك بعد المباراة التي شهدت أداء مميزا من المنتخب الوطني في إطار التصفيات الدولية، حيث أظهر النشامى عزيمتهم وحماسهم في المباراة.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 المواجهة القوية التي جمعت المنتخب الوطني بمضيفه الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أقيمت على ملعب “سواون كأس العالم” في كوريا الجنوبية.

وافتتح المنتخب الكوري التسجيل في الشوط الأول قبل أن ينجح النشامى في إدراك التعادل عن طريق الآعب محمود مرضي، ليخطف نقطة ثمينة تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل المباشر للمونديال.