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الدقيقة 11 تشتعل في مواجهة كوريا الجنوبية والأردن

منذ 39 ثانية
الدقيقة 11 تشتعل في مواجهة كوريا الجنوبية والأردن

وطنا اليوم:في أجواء جماهيرية مشتعلة، يشهد ملعب كأس العالم في مدينة سوون، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة قوية بين المنتخب الكوري الجنوبي ونشامى الأردن، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتُسلّط الأضواء على الدقيقة 11 من الشوط الأول، حيث تنظم رابطة مشجعي كوريا “الشياطين الحمر” عرضًا ضخمًا باستخدام بطاقات جماهيرية (Card Section)، يحمل رمزية المشاركة في كأس العالم للمرة الـ11 على التوالي.
ووفقًا لما نقلته وكالة نيوسيز الكورية، فإن هذه المباراة المرتقبة تُقام وسط مدرجات ممتلئة بالكامل، بعد إعلان الاتحاد الكوري لكرة القدم عن نفاد تذاكر اللقاء الذي يستضيفه ملعب بسعة 41 ألف متفرج، لأول مرة منذ مباراة الصين العام الماضي.
يدخل المنتخب الكوري اللقاء متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة (4 انتصارات، 3 تعادلات)، فيما يحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 12 نقطة (3 انتصارات، 3 تعادلات، خسارة واحدة).
الاحتفالية الجماهيرية بالدقيقة 11 ليست فقط لرفع الحماس وفق الإعلام الكوري، بل تأتي كرسالة دعم قوية تعبيرًا عن الأمل بتحقيق التأهل للمونديال للمرة الحادية عشرة تواليًا.
وتلقى المنتخب الكوري الجنوبي صدمة قبل مواجهته الحاسمة أمام الأردن، بعدما تأكد غياب نجم وسطه لي كانج إن، لاعب باريس سان جيرمان، بسبب إصابة في الكاحل، بحسب ما أعلنه المدير الفني ميونغ-بو هونغ.
وأكد هونغ أن لي كانج إن، البالغ من العمر 24 عامًا، تعرض لالتواء في الكاحل خلال مواجهة كوريا الأخيرة أمام عمان التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث اضطر اللاعب لمغادرة الملعب قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء. وأضاف المدرب أن الفحوص الطبية أكدت أن الإصابة ليست بالخطيرة كما كان متوقعًا، لكنها ستمنع اللاعب من المشاركة في اللقاء المقبل.


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