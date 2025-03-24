نفاد تذاكر مباراة كوريا الجنوبية والأردن في التصفيات الآسيوية

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، عن نفاد كامل تذاكر مباراة كوريا الجنوبية والأردن، والبالغ عددها 41 ألف مقعد في مدرجات ملعب كأس العالم بمدينة سوون، استعدادًا للمواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف موقع “سبوركي” الرياضي الكوري الجنوبي أن رابطة مشجعي المنتخب الكوري المعروفة باسم “الشياطين الحمر” (الألتراس)، تستعد لتنظيم عرض كارد سكشن جماهيري ضخم بمشاركة جميع الحضور، في أول عرض من هذا النوع منذ عام 2022.

وسيتضمن العرض رسومات وشعارات تحتفي بتاريخ تأهل كوريا المتواصل إلى كأس العالم منذ مونديال المكسيك 1986، تعبيرًا عن حلم الوصول للمرة الـ11 على التوالي. ومن المقرر تنفيذ العرض مرتين: عند دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان، وفي الدقيقة 11 من الشوط الأول.

ودعت الرابطة الجماهير إلى الحضور المبكر لضمان نجاح العرض وتحفيز اللاعبين قبل المواجهة القوية أمام منتخب النشامى الأردني.

كما يشهد اللقاء عرضًا موسيقيًا لفرقة “نوراچو” الكورية، خلال فترة الاستراحة بين الشوطين