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تشكيل لجنة مؤقتة لرئاسة النادي الفيصلي

منذ 56 ثانية
تشكيل لجنة مؤقتة لرئاسة النادي الفيصلي

وطنا اليوم:قرر وزير الشباب يزن الشديفات، حل الهيئة الإدارية للنادي الفيصلي، وتشكيل هيئة إدارية مؤقته لمدة ستة شهور برئاسة أحمد الوريكات وعضوية كل من، محمد خصاونة، وفهد الحويان، وفراس حياصات، وأحمد عواد، وراتب النوايسة، ومحمد أبو دلهوم، وهاني الخلايلة، وأنس القضاة وسيف الدين عجاج، ومعتصم العساف.
وأكد القرار أن تقوم الهيئة الإدارية المؤقتة بأعمال الهيئة الإدارية المنحلة ودعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي خلال هذه المدة.
وتسلمت وزارة الشباب في 13 آذار، استقالة سبعة من أعضاء مجلس إدارة النادي الفيصلي، مما أدى إلى حل مجلس الإدارة بعد استقالة أكثر من النصف، فيما تسلّمت الوزارة الاستقالات بمقتضى نظام الأندية.
وكان رئيس النادي الفيصلي، نضال الحديد، أعلن استقالته رسميًا من منصبه، مؤكدًا أن قراره جاء بعد دراسة مستفيضة للأوضاع داخل النادي.


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