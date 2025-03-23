ذبح قربان .. فريق برتغالي يلجأ للسحر والشعوذة لتحقيق الفوز

وطنا اليوم:أفادت تقارير صحفية برتغالية أن اتحاد كرة القدم بدأ التحقيق في مزاعم ارتكاب نادي بوافيشتا البرتغالي لأعمال السحر والشعوذة داخل ملعبه من أجل تحقيق الفوز.

وباشرت لجنة التأديب بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم تحقيقاتها بعدما تلقت شكوى تتضمن صورا صادمة حول ممارسات لذبح حيوانات في ملعب بوافيشتا يزعم أنها وقعت منذ أكثر من 6 سنوات ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “ريكورد”.

وقالت الصحيفة البرتغالية إن اتحاد الكرة البرتغالي قرر التحقيق مع كل من الرئيس الحالي لبوافيشتا السنغالي فاري فايي الذي كان يشغل زمن الواقعة منصب المدير الرياضي للنادي.

كما شملت التحقيقات جواو لوريرو الرئيس الأسبق للنادي البرتغالي وسيتم الاستماع لأقوال كلا المسؤولين حول مزاعم ذبح حيوانات داخل الملعب في إطار أعمال سحر وشعوذة لوضع حد للنتائج السلبية، وفق تقدير المسؤولين.

ونشرت صحيفة “ريكورد” مقطع فيديو يظهر فيه بعض الأشخاص وهم يمسكون حيوانا يبدو وكأنه خروف أو ماعز لذبحه في الملعب وممارسة أعمال سحر لتحقيق النتائج الإيجابية.

وبعد مقابلة الشهود والأشخاص الذين تم ذكرهم في القضية قررت اللجنة أن هذه الأدلة غير كافية لاتخاذ أي إجراءات تأديبية وأغلقت القضية بالكامل.

وقال بيان نشرته صحيفة “أبولا” أيضا: “أصل ملفات الفيديو المقدمة غير معروف، كما أن الشكوى مجهولة الهوية، لذلك من المستحيل التأكد من موثوقيتها”.

وتم التأكد أن هذه الصور ليست جديدة لأن بوافيشتا قام قبل ثلاث سنوات بتجديد دائرة مراقبة الفيديو الخاصة به، وهو ما يتوافق مع أقوال فاري فايي وفيتور مورتا الرئيس السابق للنادي.

تجدر الإشارة إلى أن بوافيستا يحتل المركز 18 والأخير في الدوري البرتغالي الممتاز برصيد 15 نقطة من 26 مباراة في الموسم الحالي.