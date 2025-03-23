بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

ذبح قربان .. فريق برتغالي يلجأ للسحر والشعوذة لتحقيق الفوز

منذ دقيقتان
ذبح قربان .. فريق برتغالي يلجأ للسحر والشعوذة لتحقيق الفوز

وطنا اليوم:أفادت تقارير صحفية برتغالية أن اتحاد كرة القدم بدأ التحقيق في مزاعم ارتكاب نادي بوافيشتا البرتغالي لأعمال السحر والشعوذة داخل ملعبه من أجل تحقيق الفوز.
وباشرت لجنة التأديب بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم تحقيقاتها بعدما تلقت شكوى تتضمن صورا صادمة حول ممارسات لذبح حيوانات في ملعب بوافيشتا يزعم أنها وقعت منذ أكثر من 6 سنوات ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “ريكورد”.
وقالت الصحيفة البرتغالية إن اتحاد الكرة البرتغالي قرر التحقيق مع كل من الرئيس الحالي لبوافيشتا السنغالي فاري فايي الذي كان يشغل زمن الواقعة منصب المدير الرياضي للنادي.
كما شملت التحقيقات جواو لوريرو الرئيس الأسبق للنادي البرتغالي وسيتم الاستماع لأقوال كلا المسؤولين حول مزاعم ذبح حيوانات داخل الملعب في إطار أعمال سحر وشعوذة لوضع حد للنتائج السلبية، وفق تقدير المسؤولين.
ونشرت صحيفة “ريكورد” مقطع فيديو يظهر فيه بعض الأشخاص وهم يمسكون حيوانا يبدو وكأنه خروف أو ماعز لذبحه في الملعب وممارسة أعمال سحر لتحقيق النتائج الإيجابية.
وبعد مقابلة الشهود والأشخاص الذين تم ذكرهم في القضية قررت اللجنة أن هذه الأدلة غير كافية لاتخاذ أي إجراءات تأديبية وأغلقت القضية بالكامل.
وقال بيان نشرته صحيفة “أبولا” أيضا: “أصل ملفات الفيديو المقدمة غير معروف، كما أن الشكوى مجهولة الهوية، لذلك من المستحيل التأكد من موثوقيتها”.
وتم التأكد أن هذه الصور ليست جديدة لأن بوافيشتا قام قبل ثلاث سنوات بتجديد دائرة مراقبة الفيديو الخاصة به، وهو ما يتوافق مع أقوال فاري فايي وفيتور مورتا الرئيس السابق للنادي.
تجدر الإشارة إلى أن بوافيستا يحتل المركز 18 والأخير في الدوري البرتغالي الممتاز برصيد 15 نقطة من 26 مباراة في الموسم الحالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:47

الملك يرعى احتفال الجيش بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة

15:14

الأرصاد تطلق مشاريع تطويرية لتعزيز دقة التنبؤات الجوية والاستجابة السريعة

15:05

الهُويّة الوطنيّة في زمن الانكفاءات للهُويّات الفرعيّة!

15:01

بن غفير يدعو لقصف مخازن الغذاء وخطوط الكهرباء في غزة

14:53

الجامعة الأردنية تحيي ذكرى معركة الكرامة بفعاليات مميزة

14:52

د. عطا أبو الحاج يكتب : تكية أم علي

14:46

البلبيسي ينفي انتشار فيروس الأطفال ويؤكد: لا وجود له علميًا

14:41

البنوك : الحكومة ستحدد 18 مدرسة سيتم إنشاؤها كمرحلة أولى من مبادرة المسؤولية المجتمعية

14:24

أمنية تُجدد حملتها الرمضانية السنوية “أمنية الخير” بالتعاون مع تكية أم علي وتُقيم موائد رحمن في جباليا

14:20

كابيتال بنك يُرسّخ معاني التكافل والتلاحم ويقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال الأقل حظاً‎

14:17

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتجاوز الـ50 ألف شهيد

14:13

النائب معتز أبو رمان يطالب بنقل كاميرا الرادار على جسر ام النعاج ( مدخل السرو ) وإلغاء المخالفات عليها “مصيدة للسائقين ولا تحقق منظومة السلامة المرورية”

وفيات
وفيات الأحد 23-3-2025الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-3-2025وفيات الخميس 20-3-2025وفيات الأربعاء 19-3-2025