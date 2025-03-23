زين واتحاد عمان يطلقان البطولة الرمضانية لكرة السلّة 3×3 للصغار

وطنا اليوم:أطلقت شركة زين الأردن ونادي اتحاد عمان، وبالتنسيق مع الاتحاد الأردني لكرة السلّة، بطولة زين الرمضانية لكرة السلّة 3 3x للصغار من كلا الجنسين تحت سن 16 و14 عاماً.

وانطلقت مُنافسات الدور الأول من البطولة مساء يوم الخميس على ملاعب نادي اتحاد عمّان -التي تم افتتاحها بداية شهر رمضان- وسط أجواء حماسية مميزة، واستمرت على مدار يوم الجمعة بمشاركة 40 فريقاً مقسّمة على نحو 12 فريقاً للشابات تحت سن 16 عاماً و16 فريقاً للشباب تحت سن 16 عاماً، و12 فريقاً للشباب تحت سن 14 عاماً.

ويأتي تنظيم هذه البطولة بهدف تسليط الضوء على قِطاع الرياضة الأردني واكتشاف المواهب الرياضية الناشئة وإبرازها على المستويين المحلي والعالمي، حيث حظيت البطولة باعتماد الاتحاد الدولي لكرة السلّة (FIBA)، وتم فتح رابط التسجيل في البطولة عبر صفحات زين الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وتم اختيار الفِرق بحسب الأسبقية في التسجيل، كما يدير منافسات البطولة حكام من الاتحاد الأردني لكرة السلة، فيما ستقام منافسات الأدوار النهائية وتتويج الفرق الفائزة يوم الجمعة القادم.

وأكدت شركة زين الأردن مواصلة دعمها لقِطاع الرياضة الأردني، عبر إقامة البطولات والأنشطة الرياضية المختلفة، إضافة إلى دعم ورعاية أهم وأبرز الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تحتضنها المملكة، وشراكتها الاستراتيجية ورعايتها للعديد من الجهات الرياضية، كدعمها للاتحاد الأردني لكرة السلة بكونها راعي الاتصالات الحصري للاتحاد، وشراكتها الاستراتيجية للأردنية لرياضة السيارات، ورالي جوردان رايدرز للدراجات النارية، وشريك الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي، وشريكاً استراتيجياً لكافة فعاليات وأنشطة “ريد بُل”، كما قدّمت الشركة دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية البارزة، ومنها ألترا ماراثون “برومين عمّان”، وبطولة الأردن لسِباقات الدرفت التي أُقيمت هذا العام، وتقوم الشركة برعاية ودعم دوريات كرة القدم والسّلة للصغار في العديد من المدارس، ودعم مسيرة الأبطال الرياضيين من الأفراد، ودعم اللجنة الأولمبية الأردنية كراعٍ ذهبي، فيما تواصل زين دعم المسيرة الرياضية لأبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الأردنيين منذ 15 عاماً