اليابان تحجز مقعدها في كأس العالم 2026 بعد الفوز على البحرين

وطنا اليوم:حسم منتخب اليابان تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على البحرين بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية.

كفاح البحرين ينتهي أمام الساموراي

انتظر المنتخب الياباني 66 دقيقة قبل أن ينجح دايتشي كامادا في تسجيل الهدف الأول في شباك الحارس إبراهيم لطف الله.

عزز تاكيفوسا كوبو النتيجة في الدقيقة 87، بعد هجمة سريعة أنهاها بتسديدة متقنة سكنت الشباك.

اليابان تحسم التأهل رسميًا

عزز محاربو الساموراي صدارتهم للمجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أستراليا التي تحتل المركز الثاني.

اتساع الفارق مع المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث إلى 13 نقطة، قبل مواجهة الأخير أمام الصين، ضمن للمنتخب الياباني التأهل المبكر.

الظهور الثامن في كأس العالم

بهذا التأهل، يشارك منتخب اليابان في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن ظهر لأول مرة في مونديال 1998، ولم يغب عن البطولة منذ ذلك الحين.

ستقام النسخة القادمة في الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، حيث يسعى المنتخب الياباني إلى تحقيق إنجاز جديد على الساحة العالمية.

نظام التأهل في التصفيات الآسيوية

يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع ستخوض الدور الرابع من التصفيات، للمنافسة على مقعد إضافي.

اليابان أصبحت أول منتخب آسيوي يحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم، ليواصل مسيرته الناجحة في القارة، بينما تبقى المنافسة مشتعلة على بقية المقاعد المؤهلة للبطولة العالمية.