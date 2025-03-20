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ولي العهد: كل الدعم وأمنياتنا بالنجاح والتوفيق لعمي الحبيب

منذ 5 ثواني
ولي العهد: كل الدعم وأمنياتنا بالنجاح والتوفيق لعمي الحبيب

وطنا اليوم:تمنى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، التوفيق والنجاح لسمو الامير فيصل بن الحسين في انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية .
ونشر ولي العهد عبر خاصية الستوري في انستغرام : “كل الدعم وأمنياتنا بالنجاح والتوفيق لعمي الحبيب سمو الامير فيصل بن الحسين في انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية” .
ويخوض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين اليوم، انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، ليكون أول عربي يترشح لهذا المنصب الرياضي الأهم عالميًا.


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