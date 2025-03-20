ولي العهد: كل الدعم وأمنياتنا بالنجاح والتوفيق لعمي الحبيب

وطنا اليوم:تمنى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، التوفيق والنجاح لسمو الامير فيصل بن الحسين في انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية .

ونشر ولي العهد عبر خاصية الستوري في انستغرام : “كل الدعم وأمنياتنا بالنجاح والتوفيق لعمي الحبيب سمو الامير فيصل بن الحسين في انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية” .

ويخوض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين اليوم، انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، ليكون أول عربي يترشح لهذا المنصب الرياضي الأهم عالميًا.