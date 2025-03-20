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تألق فريج والعمايرة يدفع الأهلي السعودي لتمديد عقديهما

منذ دقيقتان
تألق فريج والعمايرة يدفع الأهلي السعودي لتمديد عقديهما

وطنا اليوم:تألق المدربان الأردنيان منار فريج ولؤي العمايرة، في قيادة فريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم، ما دفع إدارة النادي للتعبير عن رغبتها في تمديد عقديهما لموسم آخر، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق تحت إشرافهما.
وتتولى فريج، مسؤولية المدير الفني لفريق سيدات الأهلي، بينما يعمل العمايرة، مدربا لحراس المرمى، حيث أثمر العمل المشترك لهما عن إنجازات مميزة، كان آخرها قيادة الفريق للفوز بلقب كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم للسيدات، بعد الانتصار المثير على فريق القادسية بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.
ويضم فريق الأهلي السعودي للسيدات أيضا المحترفتين الأردنيتين آية المجالي وروند كساب، واللتين كان لهما دور بارز في الحفاظ على اللقب، ما يعكس التألق الأردني في هذا الإنجاز الكبير.
وأكد العمايرة، أن إدارة الأهلي السعودي تعتزم تمديد عقديهما لموسم آخر، نتيجة للنجاحات التي حققها الفريق هذا الموسم، حيث حصل أيضا على المركز الثاني في دوري المحترفات السعودي.
وأشار إلى أن البصمة الأردنية كانت واضحة في هذا الانتصار، من خلال وجود المدربة المتميزة فريج، إلى جانب اللاعبتين المجالي وكساب، مبينا أن هذه الإنجازات تبرز تفوق الكفاءة الأردنية وقدرتها على إحداث الفارق في الساحات الرياضية العالمية.


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