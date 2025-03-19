استخدام باص عمّان والباص سريع التردد مجانا لحاملي تذاكر النشامى

وطنا اليوم:أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن تقديم خدمة النقل المجاني لحاملي تذاكر مباراة النشامى ضد نظيره الفلسطيني التي تصادف يوم غد الخميس عبر حافلات باص عمّان، و الباص سريع التردد.

وقالت في بيان، صباح الأربعاء: “التذكرة عليك، والتوصيل علينا! مع تذكرة المباراة، الرحلة علينا”.

ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الفلسطيني عند الساعة 9:15 من مساء يوم غد الخميس على ستاد عمان الدولي، ضمن مشواره بمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه.