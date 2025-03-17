شغف وترقب جماهيري لمباراتي النشامى أمام فلسطين وكوريا الجنوبية

وطنا اليوم:يترقب الشارع الرياضي المحلي بشغف وتفاؤل مباراتي المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيريه الفلسطيني والكوري الجنوبي ضمن تصفيات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم.

ويخوض المنتخب الوطني مباراته أمام منتخب فلسطين يوم الخميس المقبل، على ستاد عمان الدولي ، قبل أن يغادر للقاء منتخب كوريا الجنوبية في سيؤول يوم 25 الحالي.

ويسعى المنتخب الوطني لاقتناص المركزين الأول أوالثاني في المجموعة الثانية، للتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، خلف منتخب كوريا الجنوبية 14 نقطة، والعراق 11 نقطة، فيما يحتل منتخب سلطنة عمان المركز الرابع برصيد 6 نقاط ، والكويت 4 نقاط، وفلسطين 3 نقاط.

ويرى الجمهور الأردني أن الفرصة متاحة أمام المنتخب لتحقيق نتيجتين إيجابيتين أمام فلسطين وكوريا الجنوبية، قبل خوض مباراتيه أمام سلطنة عمان والعراق اللتين ستجريان خلال شهر حزيران المقبل في ختام منافسات الدور الثالث.

ويؤكد مشجعو المنتخب الوطني في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المنتخب بات جاهزا لتحقيق الفوز على منتخب فلسطين، والبحث عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير في المباراة الصعبة ضد كوريا الجنوبية.

ويقول مشجع المنتخب حسان عبد المجيد إن لاعبي المنتخب الوطني يملكون العزيمة والإصرار لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف: “نترقب بشغف حلول يوم الخميس المقبل لمؤازرة منتخب النشامى من مدرجات ستاد عمان الدولي”، معتبرا أن الفوز على فلسطين سيمنح اللاعبين معنويات عالية قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية.

ويرى المشجع أحمد العاصي أن فوز المنتخب في المباراتين المقبلتين يمنح النشامى فرصة قوية لبلوغ مونديال 2026.

واضاف: صفوف المنتخب الوطني اكتملت بالتحاق جميع اللاعبين لاسيما موسى التعمري ويزن النعيمات، وهذا يجعلنا أكثر تفاؤلا بقدرة النشامى على تحقيق حلم التأهل لكأس العالم.

ويبدي المشجع عمار جبر تفاؤله بقدرة المنتخب على تحقيق نتيجتين ايجابيتين أمام فلسطين وكوريا الجنوبية رغم تخوفه من المباراة أمام كوريا.

وقال : مباراة فلسطين ربما تكون متاحة أمام المنتخب لتحقيق الفوز، لكن الخوف من مباراة كوريا، معتبرا أن التعادل مع كوريا ربما يشكل نتيجة إيجابية.

ويشارك المنتخب الوطني بتصفيات الدور الحاسم لحساب المجموعة الثانية.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.