المصاطفة يتأهل إلى نهائي الدوري العالمي للكراتيه

وطنا اليوم:تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة، الجمعة، إلى نهائي الجولة الثانية من بطولة الدوري العالمي للكراتيه المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

ونجح البطل الأولمبي “المصاطفة” في التأهل إلى نهائي وزن تحت 67 كغم وذلك بعد فوزه في 5 نزالات متتالية.

وتصدر “المصاطفة” مجموعته في الدور الأول بتحقيقه 3 انتصارات على كل من، الجزائري أيوب أنيس بنتيجة 7-1 والكازاخي البيسبي قيصر بنتيجة 7-2 والفرنسي يونس سالمي بنتيجة 5-2.

وواصل عبدالرحمن المصاطفة تألقه وفاز في الدور ربع النهائي على اللاعب اليوناني باليوتيس جورجيوس بنتيجة 4-1 ومن ثم فاز في الدور نصف النهائي على لاعب الصين تايبيه تشنغ تشونغ بالأفضلية بعد التعادل 7-7.

هذا وسيلتقي “المصاطفة” يوم الأحد المقبل في النهائي مع اللاعب المغربي سعيد أوبيا.

يذكر أن بطولة الدوري العالمي للكراتيه تعتبر إحدى أهم وأقوى بطولات الكراتيه في العالم حيث يُشارك في كل جولة أفضل 32 لاعبا مُصنفا في كل وزن على مستوى العالم.