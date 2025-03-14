سلامي يؤكد أهمية لقاء منتخبي فلسطين وكوريا الجنوبية بالتصفيات

وطنا اليوم:قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، إن المنتخب يواصل تحضيراته الفنية والبدنية يوميا تأهبا للقاء منتخبي فلسطين وكوريا الجنوبية يومي 20 و 25 الشهر الحالي في عمان وسيول، في إطار منافسات تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وأكد سلامي أهمية المباراتين لمواصلة مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وبين خلال حديثه لوسائل الإعلام على هامش تدريب المنتخب الذي أقيم ليلة أمس على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، أن بعض التفاصيل حالت دون التحاق لاعبين محترفين بالخارج بصفوف المنتخب خلال فترة التجمع الحالي.

وقال، “تعذر التحاق بعض اللاعبين المحترفين بالخارج، حيث تم التواصل معهم رسميا من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، ليتم تأكيد تواجد بعض الأسماء في التجمعات المقبلة، فيما ينتظر البعض استكمال الوثائق الخاصة بهم، رغم توفير كافة المستلزمات الخاصة بالتسجيل من قبل الاتحاد”.

وأضاف: “نعول على الحضور الجماهيري في المباراة المقبلة أمام فلسطين.. تعودنا على دعمهم ومؤازرتهم بالمواجهات السابقة وننتظرهم في ستاد عمان الدولي يوم 20 الحالي لأن حضورهم وتشجيعهم بالملعب يعطي اللاعبين حافزا كبيرا لتقديم كل ما لديهم”.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة ودية أمام نظيره الكوري الشمالي عند الساعة 9:15 من مساء اليوم الجمعة على ستاد عمان الدولي، تأهبا لمواصلة مشواره بمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني قرر استدعاء لاعب الحسين إربد رجائي عايد للالتحاق بمعسكر النشامى، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب علي علوان بتمزق بالرباط الأنسي وتعذر التحاقه بالمنتخب، كما تم استدعاء اللاعب هادي الحوراني استعدادا للمواجهتين المقبلتين.

يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بتصفيات الدور الحاسم لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر كوريا الجنوبية 14 نقطة والعراق ثانيا 11 نقطة، في حين تمتلك عُمان 6 نقاط، الكويت 4 نقاط، وفلسطين سادسا بـ 3 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.