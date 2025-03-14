المهندسة عروب العبادي توجه رسالة لجماهير النادي الفيصلي الغفيرة .. تفاصيل

وطنا اليوم:وجهت عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي الذي تقدم باستقالته قبيل ايام، المهندسة عروب العبادي، رسالة لجماهير النادي الفيصلي الغفيرة من مختلف أنحاء المملكة.

وقالت العبادي في رسالتها : “جماهير الفيصلي الحبيبة والغالية والتي لا صوت يعلو على صوتها في مصلحة النادي الفيصلي ، جماهيرنا العريقة والكبيرة على امتداد الوطن الطاهر، أما وقد آلت التراكمات والظروف كافة إلى تراجع في أداء الفريق، كما أن التوفيق لم يكن حليفاً للإدارة ولأسباب متعددة فقد توجب علينا الرحيل، ومن هنا تحية إجلال واكبار لجماهير الفيصلي العظيم ، ويشهد الله انني قدمت كل ما بوسعي وضمن “ما أُتيح لي من مساحة ” رغم التضييق والمناكفات والمصالح والتي كانت واضحة لمن يقرأ المشهد بعيداً عن تجميل الصورة وتلميعها بناءا على العلاقات الشخصية ، ولقد كنت – وسأبقى- مخلصةً لهذا الصرح الرياضي قلعة الكؤوس “الكيان الأزرق”، الذي ترعرعنا على حبه منذ نعومة أظفارنا، وكان زعيماً منذ تأسيسه وسيبقى بنَفَس المحبين والمخلصين والصادقين” .

وأضافت العبادي : “أسجل تقديري وشكري لكل من يتحدث بضمير ويضع الناس منازلها ممن دعمني ووقف إلى جانبي وأنصفني ولو بكلمة ممن أحب الفيصلي بصدق ومن القلب بعيداً عن المصالح، ومن يعرفني “ويعدّ الصحيح ” يعرف بأنني صوت يصدح بحب الفيصلي وحب الجماهير التي لا يخالط حبها المصالح والشوائب الشخصية واقول للغلط غلط بأم عينه ولا أُبصّم ولا أُرائي ولا أُنافق بذلك ، كما أنني وعلى الدوام وقفت ضد أية محاولات استهدفت هذا النادي، والتي أسهمت في وصوله إلى الظروف التي لم تعد تخفى على أحد”.

وتابعت : “وسواء كنت في إدارته أم خارجها، سأبقى مخلصة وداعمةً له ومنتميةً إليه، كما كنت على الدوام، والله على ما أقول شهيد ، ونسأل الله التوفيق لكل من سيكون ضمن المنظومة الإدارية الفيصلاوية في قادم الايام ، فالفيصلي اليوم يتطلب نوايا طيبة قبل أي شيء والله ولي التوفيق”