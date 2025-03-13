وزارة الشباب تتسلم استقالة 7 أعضاء من مجلس إدارة النادي الفيصلي

وطنا اليوم:تسلمت وزارة الشباب الخميس استقالة سبعة من أعضاء مجلس إدارة النادي الفيصلي، مما أدى إلى حل مجلس الإدارة بعد استقالة أكثر من النصف.

وبحسب المصادر ، فإن الوزارة تسلمت الاستقالات من الأعضاء السبعة، وبمقتضى نظام الأندية، سيقوم وزير الشباب بتشكيل لجنة لدراسة الاستقالات والبت فيها.

وأضاف المصدر أن اللجنة ستقدم توصياتها للوزير لاتخاذ القرار بشأن الاستقالات، سواء بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الفيصلي لحين إجراء انتخابات جديدة، أو رفض الاستقالات المقدمة.

وكان رئيس النادي الفيصلي، نضال الحديد قد أعلن أمس الأربعاء عن استقالته رسميًا من منصبه، مؤكدًا أن قراره جاء بعد دراسة مستفيضة للأوضاع داخل النادي.