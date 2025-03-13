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الأردن يرحب بتصريحات ترامب حول عدم مطالبة سكان غزة بمغادرة القطاع

13 مارس 2025
الأردن يرحب بتصريحات ترامب حول عدم مطالبة سكان غزة بمغادرة القطاع

وطنا اليوم:رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حول عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرة القطاع.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام الذي تقبله الشعوب، وأن المملكة والولايات المتحدة شركاء في هذا الجهد.
وشدد السفير القضاة على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة وفق حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.


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