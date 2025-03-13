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أنشيلوتي يكشف سر الركلة الأخيرة أمام أتلتيكو

13 مارس 2025
أنشيلوتي يكشف سر الركلة الأخيرة أمام أتلتيكو

وطنا اليوم:كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تفاصيل قراره بشأن منفذ الركلة الأخيرة في ركلات الترجيح التي قادت فريقه للفوز على أتلتيكو مدريد (4-2) في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال أنشيلوتي: “المباراة كانت متكافئة، سيطرنا جيدًا في الشوط الثاني لكن عندما لا تسجل، تصل إلى ركلات الترجيح”. وأوضح أنه كان يفضل حسم اللقاء في الأشواط الإضافية، مشيدًا بأداء كامافينجا

وفالفيردي.
أما عن الركلة الأخيرة، فكشف المدرب الإيطالي: “فكرنا في منحها لإندريك، لكنه لم يكن سعيدًا بالفكرة، بينما بدا روديجر أكثر هدوءًا وثقة، لذا قررنا أن يسددها”.
بهذا الانتصار، يواصل ريال مدريد مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا مع آرسنال في ربع النهائي.
لم يكن طريق الريال مفروشًا بالورود، حيث تكبد ثلاث هزائم مؤثرة في مرحلة الدوري أمام ليل (1-0)، ميلان (3-1)، وليفربول (2-0)، مما أجبره على خوض ملحق التأهل إلى ثمن النهائي. ورغم ذلك، قلب الطاولة على مانشستر سيتي في الملحق، ثم تجاوز أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في ثمن النهائي، ليؤكد من جديد أنه الرقم الأصعب في البطولة.
الغريب أن الفرق الثلاثة التي هزمت ريال مدريد لم تتمكن من إكمال مشوارها في البطولة:


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