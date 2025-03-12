هل تستضيف مصر مباريات من كأس العالم 2034

وطنا اليوم:تقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، بطلب رسمي لاستضافة مصر إحدى مجموعات بطولة كأس العالم 2034، التي ستقام في السعودية.

واستغل أبو ريدة إقامة الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي انعقدت، اليوم الأربعاء، لتقديم طلبه في وجود حياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وخلال كلمته في الاجتماع، أشار أبو ريدة إلى المبادرة التي أطلقها إنفانتينو بمنح دول الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي فرصة استضافة مباريات في كأس العالم 2030، تكريمًا لدورها التاريخي في النسخة الأولى التي أقيمت عام 1930.

وقال أبو ريدة: “السيد إنفانتينو، قام بتكريم قارة أمريكا الجنوبية، ممثلة في دول الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي، بتمكين كل منها من استضافة مباراة على أرضها في كأس العالم 2030، وذلك تخليدًا لذكرى مشاركتهم في المونديال بعد 100 عام على استضافة الأوروغواي لهذا الحدث التاريخي بمشاركة 13 دولة”.

وأضاف: “نطمح أن يمنحنا السيد إنفانتينو في مئويتنا كأفارقة ومصريين شرف استضافة إحدى مجموعات مونديال 2034، نحن على أمل وثقة من أن رئيس فيفا لن يتوقف عن مسعاه لزيادة رقعة الاحتفال بين مختلف القارات ونحن على ثقة ويقين من أنَّ أشقاءنا في المملكة العربية السعودية سيرحبون بذلك انطلاقًا من العلاقة الطيبة بين الشعبين والبلدين”.

وتابع: “كما أننا على ثقة من أن إنفانتينو سوف يفتتح بنفسه في عام 2034 هذه المجموعة كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم ويعلن من مصر وإفريقيا رسالة إلى العالم”.

وحصلت السعودية على شرف تنظيم كأس العالم 2034 على أراضيها وستكون تلك النسخة الأولى في المئوية الثانية من البطولة.

وشاركت مصر للمرة الأولى في كأس العالم عام 1934 والتي أقيمت في إيطاليا، وكانت المشاركة الإفريقية الأولى في البطولة على الإطلاق.