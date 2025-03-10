إدارة الوحدات تحل الجهاز الفني للفريق الأول

وطنا اليوم:قررت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، الاثنين، حل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لحين تعيين جهاز فني جديد.

وبحسب ما نشر النادي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” فقد جاء هذا القرار خلال اجتماع الهيئة الإدارية برئاسة رئيس النادي يوسف الصقور.

وأوضح النادي أن حل الجهاز الفني للفريق الأول جاء لما بدر من المدير الفني من تصريحات اعتبرت مسيئة بحق جماهير النادي.

وقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات اعتذارا لجماهير الوحدات، بحسب المنشور.