أبو تريكة يرد على منتقدي ظهوره في إعلان الأهلي

وطنا اليوم:رد اللاعب المصري السابق والمحلل الكروي، محمد أبوتريكة، على الجدل الذي أثاره ظهوره في إعلان استاد الأهلي الجديد، قائلًا لمنتقديه: “مش هتعلمني أحب مصر”.

جاء ذلك خلال ظهوره في الاستديو التحليلي الخاص بمباراة باريس سان جيرمان وليفربول ،في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أبوتريكة: “الأهلي عمل اسمنا كلنا… أي حد عدا جنب سور النادي، النادي له فضل عليه”. وأضاف: “كابتن ثابت (البطل) الله يرحمه، أول ما دخلت النادي الأهلي قال لي في أول أسبوع كنت لسه جاي من الترسانة والحمدالله تألقت، فقال لي في ظل رغبة بعض القنوات الإعلامية بعمل لقاءات وأنا ما كنتش بحب، كنت أخلص الماتش وأجري، فقال لي: بص أنا عاوزك تتعود، الي بيعدي جنب سور النادي الأهلي بيتشهر”.

وتابع: “مش معنى إنك تعمل حاجة بدون مقابل أنك تمن على النادي… أنا قاعد هنا عشان خاطر النادي، باسم النادي وعشان اسم مصر… اسم مصر والنادي هو الي عملك”.

وأضاف: “(الأهلي ومنتخب مصر) كانا الطريق للوصول إلى قلوب الناس، وأنا الحمدالله قلبي أبيض وما بشلش كره لحد. أنا بحب الجميع الي بيشتم والي بيمدح: من الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم”.

وختم أبوتريكة حديثه قائلًا: “وفي الأول وفي الأخير مش هتعلمني أحب مصر إزاي… مش هتعلمني أحب النادي الأهلي إزاي، مش هتعلمني أفيد بلدي إزاي زي ما فادتني. ومحدش يزايد على حب العبد لله لمصر وللنادي الأهلي”. وأكد أنه مسامح الجميع “من مدح ومن ذم”، ووجه شكره لمنتخب مصر وللنادي الأهلي.

يذكر أن أبوتريكة والنادي الأهلي تعرضا لانتقادات بسبب ظهور النجم المصري السابق في إعلان استاد النادي، وذلك بسبب وضعه على “قوائم الإرهاب” في مصر وسط ادعاءات عن ارتباطه بتنظيم الإخوان المسلمين.

ولم يصدر ضد أبوتريكة حتى الآن حكم قضائي، كما لم يرد اسمه في أي قرار إحالة رسمي إلى المحاكمة في قضية تتعلق بالإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن الإدراج على قوائم الإرهاب هو إجراء احترازي وليس إدانة أو حكمًا قضائيًا نهائيًا.

وإلى جانب الانتقادات، تصدّى فريق للدفاع عن أبوتريكة، نافين عنه تهمة الإرهاب.

ويعد محمد أبوتريكة، البالغ من العمر 46 عامًا، نجم الأهلي السابق، أحد أنجح لاعبي كرة القدم الأفارقة في جيله، وقد اعتزل في عام 2013. وأُدرج اسمه على قائمة الإرهاب بسبب الاتهامات التي وُجهت له سابقًا، لكن محكمة النقض المصرية ألغت في أيار/ مايو الماضي القرار القضائي الخاص بإدراجه على قوائم الإرهاب.

ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية الصادر في مصر عام 2015، يتعرّض كل من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية لتجميد أمواله وحظره من التصرف في ممتلكاته الخاصة، ومنعه من السفر، كما يوضع على قوائم ترقّب الوصول، ويُسحب جواز سفره أو يُلغى أو يُمنع تجديده، سواء كان مقيماً بالداخل أو الخارج.