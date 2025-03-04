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الهندي : الملك يؤكد على الثوابت الأردنية .. والفلسطينيون أمام اختبار “مصيري”

منذ دقيقتان
الهندي : الملك يؤكد على الثوابت الأردنية .. والفلسطينيون أمام اختبار “مصيري”

كتب العين عبدالحكيم محمود الهندي

خارطة طريق مكتملة الأركان وواضحة المعالم تلك التي تضمنتها كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني أمام القمة العربية التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة لبحث الوضع الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية، بل تلك العاصفة التي تهدد بضرب عشرات السنين من محاولات بناء السلام في المنطقة، والتي كان فيها الأردن، دائماً، رأس حربة.
جملٌ بسيطة، لكنها عميقة إذ وضع جلالته، الإصبع على “الجرح” الذي يؤلم كل شعوب المنطقة، وخصوصاً الشعب الفلسطيني الذي دفع، وما يزال يدفع، الكثير من الدم، فيما باقي دول المنطقة تعيش في كل لحظة، كابوس تفجر الأوضاع.
الملك أكد في كلمته على أربع محاور أساسية، وحدها ولا شيء غيرها، يمكن أن يقود إلى السلام وتحقيق العدالة في أبهى صورها، أما اولها فيقوم على الموقف الأردني الثابت ثبات الصخر في الجبال، فلا تهجير أبداً لأهل غزة وكل فلسطين، بل المطلوب هو إعادة إعمار قطاع غزة وأهله على الأرض.
أما المحور الثاني فهو دعم جهود السلطة الفلسطينية لا سيما في إدارة غزة وربطها بالضفة، فهذا فيما يعنيه أن الفلسطينيين الآن أمام خيار واحد فقط يقوم على ضرورة توحيد الكلمة والانضواء، سريعاً، تحت خيمة الشرعية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني بتنظيماته وحراكاته، وهي الشرعية التي أنتجت بواكير “الدولة” عبر “السلطة” التي خاضت “معركة السلام”، وفي هذا المحور الواضح وضوح الشمس، فإن السياسيين الفلسطينيين، من شتى “التوجهات”، أمام اختبار تاريخي حقيقي.
وأما المحور الرابع الذي شدد عليه الملك، فهو ضرورة العمل وبشكل سريع، على وقف التصعيد في الضفة الغربية والتأكيد على أن حل الدولتين هو طريق السلام، وهنا تحديداً أراد الملك أن يذكر كل المنطقة، والشركاء الدوليين، بأن هناك ضوءً في نهاية النفق، رغم الظلام، ما زال “يشع” ويبعث على الأمل بالوئام والسلام الذي ما زال “الهدف النبيل” وآخر المبتغى، وهو “الأمل” الذي طالما دفع الأردن باتجاهه لإيمانه بأن أساس العيش على وجه البسيطة، هو السلام، لكل البشر ولكل الأديان ولكل الأعراق.
تلك غايات وثوابت أردنية “سامية” ما فتئ الأردن يركز ويؤكد عليها، وما زال الملك عبدالله الثاني من ينطق بها “حقّاً يراد به حق”.


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