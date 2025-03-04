بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي: حديثنا مع واشنطن بشأن فلسطين صريح

منذ دقيقتان
الصفدي: حديثنا مع واشنطن بشأن فلسطين صريح

وطنا اليوم:أكدّ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أنّ الحديث الاردني مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية صريح.
وقال الصفدي في تصريحات لقناة العربية مساء اليوم الثلاثاء على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني أوضح للرئيس الامريكي دونالد ترامب الثوابت الأردنية
وبين أنّ وقف النار في غزة مهدد ويجب أن يثبت، مشيرًا إلى أنّ ترامب قال إنه يريد السلام والأردن شركاء له في ذلك
وتابع أنّ الأردن سيعمل مع كل الدول العربية من أجل الطرح السياسي لخطة غزة، حيث يرى أنّ القمة العربية الطارئة حشدت موقفا موحدا تجاه غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

الملك يعود إلى أرض الوطن

20:08

بتوجيهات ملكية سامية.. إخلاء 29 طفلاً من قطاع غزة براً وجواً

20:00

الملك يلتقي الرئيسين العراقي اللبناني في القاهرة

19:48

السيسي : لن نشارك في أي ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني

19:40

زيلينسكي يعتذر ضمنياً.. ممتن لترامب وأريد تصحيح الأمور

19:31

وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشير

19:23

بحث تفعيل خدمات البريد في مراكز الترخيص

19:18

إعلان ترشيح 4 آلاف طالب جديد للحصول على قروض بدل طلبة مستنكفين

19:09

عباس: قررنا إصدار عفو عام عن المفصولين من حركة فتح

19:05

الملك يؤكد بـ قمة فلسطين دعم الأردن خطة إعادة إعمار غزة

18:03

الطراونة :الصيام يزيد فرص الاقلاع عن التدخين خمس اضعاف 

17:25

التكنولوجيا الذكية في خدمة الطب : ضرورة تفعيل تطبيقات تخطيط القلب في الأردن

وفيات
وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشيروفيات الثلاثاء 4-3-2025وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025وفيات الجمعة 28-2-2025