الصفدي: حديثنا مع واشنطن بشأن فلسطين صريح

وطنا اليوم:أكدّ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أنّ الحديث الاردني مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية صريح.

وقال الصفدي في تصريحات لقناة العربية مساء اليوم الثلاثاء على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني أوضح للرئيس الامريكي دونالد ترامب الثوابت الأردنية

وبين أنّ وقف النار في غزة مهدد ويجب أن يثبت، مشيرًا إلى أنّ ترامب قال إنه يريد السلام والأردن شركاء له في ذلك

وتابع أنّ الأردن سيعمل مع كل الدول العربية من أجل الطرح السياسي لخطة غزة، حيث يرى أنّ القمة العربية الطارئة حشدت موقفا موحدا تجاه غزة.