الوحدات يحقق فوزا ثمينا على السلط

وطنا اليوم:تغلب الوحدات على ضيفه السلط ، ضمن لقاءات الجولة 15 من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

انتهى اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة بفوز الأخضر بهدفين لهدف.

اقدم السلط عبر مامادو نياس (د10) ورد مهند سمرين بهدف التعادل (د23).

في الشوط الثاني احرز الوحدات هدف الفوز الثمين عبر اوسينو سيزار (د77).

الوحدات بقي ثانيا برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن الحسين اربد المتصدر الذي سيلعب في وقت لاحق الجمعة ضد مغير السرحان ، فيما تراجع السلط للمركز السادس برصيد 21 نقطة.

الجزيرة يتغلب على الصريح :

وفي لقاء أقيم في ذات التوقيت ، تغلب الجزيرة على الصريح بعدف نظيف.

الجزيرة صعد للمركز الخامس بـ 22 نقطة ، اما الصريح بقي في ذيل الترتيب بـ 9 نقاط