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الحديد يقدم استقالته من رئاسة النادي الفيصلي

منذ 28 ثانية
الحديد يقدم استقالته من رئاسة النادي الفيصلي

وطنا اليوم:قدم رئيس النادي الفيصلي نضال الحديد، اليوم الخميس، استقالته من منصبه في النادي إلى وزارة الشباب.
وفي حال وافقت وزارة الشباب على الاستقالة فانه سيتم تشكيل لجنة مؤقتة.
ويمر الفيصلي بفترة صعبة من خلال تراجع نتائج ومستويات فريق كرة القدم، وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري، ما شكل غضبا لدى جماهير الفريق في المرحلة الماضية ومطالبتها بالتغيير.


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