رئيس جامعة البترا يكرم فريق كرة القدم الحاصل على المركز الثاني ببطولة: “الولاء والانتماء” في مدينة العقبة

وطنا اليوم:كرم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، فريق كرة القدم في الجامعة بعد تحقيقه المركز الثاني في بطولة “الولاء والانتماء” لخماسي كرة القدم، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في مدينة العقبة ،حيث حققت جامعة البترا هذا الإنجاز باعتبارها الجامعة الخاصة الوحيدة التي تأهلت الى المباراة النهائية .

وقدم عبد الرحيم الهدايا التقديرية إلى أعضاء الفريق والجهازَين الفني والإداري، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تحقيق هذا الإنجاز المميز. وهنأهم مؤكدًا اهتمام الجامعة بالأنشطة الرياضية ودعمها المستمر للأفرقة المشاركة.

وأكد عبد الرحيم أهمية الذكاء الحركي في الرياضة، استنادًا إلى أن “العقل السليم في الجسم السليم”، وأن اللاعبين المميزين يجمعون بين القدرات العقلية والبدنية.

وأشاد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح بالدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة، مثمناً جهود رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب والعلوم، الأستاذ الدكتور محمود السلمان، و قسم النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة ولاعبي الفريق المتميزين

من جانبه، أكد السلمان أن تخصص الرياضة في جامعة البترا يمثل إضافة نوعية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الإنجاز هو ثمرة جهود عام كامل من التحضير والإعداد