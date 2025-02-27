إقامة مباراة فلسطين والعراق على ستاد عمّان الدولي

وطنا اليوم:أكدت مصادر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة مباراة فلسطين والعراق في تصفيات كأس العالم على ستاد عمان الدولي يوم 25 آذار المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان عند الساعة التاسعة والربع في المدينة الرياضية ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.

واختار الجانب الفلسطيني العاصمة عمّان، لإقامة المباراة أمام العراق، لأن المباراة التي ستسبق هذه المواجهة ستقام بين المنتخب الفلسطيني ومنتخب الأردن ضمن الجولة السابعة في المكان ذاته، لتفادي التعب والإرهاق.

المنتخب الفلسطيني اضطر لاختيار ملعب بديل عن ملعبه، خلال جميع لقاءاته البيتية، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بسبب استمرار تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية المحتلة منذ أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.