التنمية تحيل قضية اعتداء على مسن في دار تطوعية لحماية الأسرة

وطنا اليوم:أحالت وزارة التنمية الاجتماعية قضية مسن تعرض للاعتداء في إحدى دور رعاية كبار السن التطوعية لإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام .

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إنه حال ورود معلومات إليها ، حول تعرض مسن في إحدى دور رعاية كبار السن التطوعية للاعتداء ، قامت بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على المعلومات الواردة، حيث توجهت اللجنة على الفور لموقع الدار، كما تم التنسيق مع إدارة حماية الأسرة، والتي بدورها قامت بالوقوف على حيثيات القضية، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة مجريات التحقيق مع حماية الأسرة من خلال لجنة الوزارة.

وشددت الوزارة، على أنها لا تتهاون مع أي تقصير أو اعتداء على أي من منتفعي الدور الإيوائية من الفئات الأشد حاجة للحماية، ومن بينها فئة كبار السن، في إطار دورها الإشرافي عليها.