بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

التنمية تحيل قضية اعتداء على مسن في دار تطوعية لحماية الأسرة

26 فبراير 2025
التنمية تحيل قضية اعتداء على مسن في دار تطوعية لحماية الأسرة

وطنا اليوم:أحالت وزارة التنمية الاجتماعية قضية مسن تعرض للاعتداء في إحدى دور رعاية كبار السن التطوعية لإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام .
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إنه حال ورود معلومات إليها ، حول تعرض مسن في إحدى دور رعاية كبار السن التطوعية للاعتداء ، قامت بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على المعلومات الواردة، حيث توجهت اللجنة على الفور لموقع الدار، كما تم التنسيق مع إدارة حماية الأسرة، والتي بدورها قامت بالوقوف على حيثيات القضية، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة مجريات التحقيق مع حماية الأسرة من خلال لجنة الوزارة.
وشددت الوزارة، على أنها لا تتهاون مع أي تقصير أو اعتداء على أي من منتفعي الدور الإيوائية من الفئات الأشد حاجة للحماية، ومن بينها فئة كبار السن، في إطار دورها الإشرافي عليها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

إليكم حالة الطقس بالأردن أول أيام رمضان

02:11

استكمال العملية السابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين السبت وتطورات وقف إطلاق النار بغزة..

01:50

الصليب الأحمر يتسلم جثامين 4 إسرائيليين من “حماس”

00:10

وزيرة السياحة تبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس مجلس أمناء المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية 

23:37

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي العوران والضلاعين

22:04

المحامي سامي الخوالده رئيساً لهيئة شباب نحن الاردن استخرج لي الخبر

21:07

الحزب الوطني الإسلامي في ضيافة مجموعة من شباب محافظة الكرك

20:55

ترمب: سنستعيد أموالًا من أوكرانيا وقرار المرحلة الثانية من اتفاق غزة بيد إسرائيل

20:48

وزير الأوقاف يؤكد جاهزية المسجد الأقصى في رمضان بعد صيانة جميع مرافقه

20:44

الأمير الحسن : استغلال إسرائيل للطاقة يخدم عملياتها العسكرية

20:23

النائب الاسبق غازي ابو جنيب يثير الجدل حول شخصيات تحوم حولها الشبهات

20:16

أبرز المسلسلات العربية في رمضان 2025

وفيات
وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة الله