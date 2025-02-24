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الهيئة المستقلة : اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة

منذ 18 ثانية
الهيئة المستقلة : اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الاثنين، إن إجراءات العملية الانتخابية المقبلة بكافة مراحلها ستكون مؤتمتة بنسبة 100%.
وأشار المعايطة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن استخدام تطبيق سند في الانتخابات، إلى أنه سيتم اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة، إضافة للهوية الشخصية.
وأكد المعايطة أن 80% من الإجراءات في الانتخابات النيابية السابقة كانت مؤتمتة، وأن نسبة الطعون بلغت 10% فقط بسبب أتمتة العملية الانتخابية.
وأوضح المعايطة أن الهيئة أعدت منصة للتدريب الانتخابي وذلك بهدف تدريب العاملين في لجان الانتخابات المقبلة، لافتا النظر إلى أنه لن يشارك أي شخص في اللجان الانتخابية في حال عدم حصوله على شهادة التدريب.


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